Franck BACOU

Directeur de production adjoint Prépresse chez Hebdoprint filiale du Groupe Hersant Média.

22 ans d'expérience dans le secteur des industries graphiques, de la communication, dans le management et la formation de collaborateurs.

Fabrication de journaux et de publicités pour 35 publications du groupe ParuVendu

Création de produits Web (bannières, carrés, vignettes...) pour le site ParuVendu.fr



Mes compétences :

WEB

Formateur

Management d'équipe

PAO et mise en page

Suite Abobe CS5

Publicité

Planification

Communication

PAO

Management

Formation