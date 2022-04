Franck BADAIRE

Www.franckbadaire.com



Je suis photographe indépendant spécialisé dans l'architecture depuis 2003 (fin de mes études).

Après avoir été lauréat d'un concours sur la photographie de chantier organisé par la Fédération Française du Bâtiment, ils sont devenus mes premiers clients.

Je travaille aujourd'hui avec des promoteurs, architectes, constructeurs et collectivités.



Actuellement en charge du suivi de chantier des Halles à Paris pour 7 ans de travaux.



Je propose des reportages de suivi de chantier, ainsi qu'un nouveau concept qui vous permettra un suivi quotidien et à distance de l'évolution du chantier.





Je fais aussi des photos d'architecture de vos réalisations à la chambre 4x5" intérieur extérieur, perspectives redressées et qualité exceptionnelle, ou encore des visites virtuelles (ou 360°).





Parallèlement, je poursuis des projets personnels:



-Photographie au Sténopé grand format (une caravane comme appareil photo, négatif 120 x 180 cm).

Je cherche des financements pour aller photographier des sites démesurés (à l'image du moyen de prise de vue), carrières, très grandes scieries, docks... pour expo et vente des images/négatifs.



-Travail à la chambre sur le paysage urbain, pollution visuelle, signalétique, dans lesquels j'interroge la place et la taille de l'homme.



-Inventaire à la chambre de l'architecture et des espaces des Bd Maréchaux de Paris.



