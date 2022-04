Franck BAILLIET

Accès au numérique des foyers défavorisés - Récupération et optimisation d'anciens matériels des collectivités territoriales - Installation de systèmes Linux Mint bureau Cinnamon - Edition de vidéos d'intitation et de formation des utilisateurs - Formation de personnel en réinsertion (priorité à l'handicap psychique) - Création d'un domaine privé virtuel et de partage de fichiers - Forum d'entraide utilisateurs - Promotion des logiciels libres (Mint fonctionne avec la logithèque Ubuntu) - Promotion des formations gratuites (OpenClassrooms) - Forum de développeurs - Design, conception, developpement d'interfaces web applicatives à destination des organismes non lucratifs



Mes compétences :

SQL

Java

CSS

UML

PHP

Java EE

UML/OMT

Oracle PL/SQL

Microsoft Access

Merise Methodology

HTML

CMS open source