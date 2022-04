Franck BALDACHINO

La protection sociale de l'être humain reste une préocupation de tous les jours du fait de l'évolution structurelle, économique et sociologique de notre monde.



C'est pourquoi, ce métier me passionne depuis près de 15 Ans.



Après avoir commencé ma carrière au sein d'une direction de développement pendant 4 ans, je me suis orienté sur un autre aspect, totalement complémentaire, celui de la réalité terrain.



En effet, l'approche commerciale bâtie au cours de différentes expériences auprès de compagnies d'assurances, de cabinets de courtage m'ont forgé un esprit de conquête et de dynamisme.



Mais ce métier, exige également une technicité importante dans la connaissance des régimes sociaux, de la fiscalité ainsi que de l'offre globale présente sur le Marché.



Etre à l'écoute, Anticiper, Comprendre, Partager et s'Impliquer sont les premières valeurs de ce que j'appellerai un professionnel parmi les professionnel de notre métier.



Mes compétences :

Animation

Animation d'équipe

Encadrement

PROTECTION SOCIALE

Développement commercial

Communication

Vente

Management

Conseil