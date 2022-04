Franck BALLESTA

Soyez les bienvenus sur mon profil!



Ingénieur agronome passé par le Brésil, l'Allemagne et l'Italie, les études techniques et le commercial, je m'intéresse à de nombreuses thématiques liées au développement durable.



Je propose aujourd’hui mes compétences de façon indépendante pour des prestations en agro-environnement (épandage, suivi agronomique, compostage), traitement/valorisation sous-produits organiques/effluents, valorisation de biogaz/biomasse.



J'ai plus particulièrement approfondi mes connaissances en traitement biologique des déchets, notamment la méthanisation (production de biogaz) et le compostage. Après une expérience en bureau d'études environnement, je maitrise les dossiers règlementaires environnement et la cartographie sur ArcView.



Mes compétences :

Agronomie

biogaz

Compostage

Conseil

Déchets

Export

ICPE

International

Médiation

Méthanisation

Volley ball