Franck BANET

Suite à un parcours de 11 en tant que commercial, j'ai décidé de créer mon entreprise en 2010 comme artisan Electricien sous l'entité Poly-tec. Son activité était essentiellement basée sur l'électricité dans la rénovation de logement.

Certaines opportunités ont orientées l'entreprise vers de nouvelles activités et vers le recrutement de 2 collaborateurs. A ce jour nous proposons les activités d'électricité carrelage et plomberie, de réalisation de salle de bains clé en main et de la rénovation de l'habitat sur un marché plutôt haut de gamme. Notre activité et notre développement font que nous recrutons deux autres collaborateurs en Avril 2013 et grace aux nouvelles compétences intégrés, nous allons développer l'activité chauffage et entretien de chaudières.

A ce jour POLY-TEC génère un CA de 350 k€ en croissance.