Carine MARCONNET

Arrivée en 2009 dans le cadre d 'une reconversion professionnelle et sur une création de poste, la mission était de réintégrer la paie en interne. Aujourd'hui, je suis en charge d'une équipe de 3 personnes chargée de la gestion et la mise en œuvre des rémunérations pour plus de 800 salariés. Le pôle paie est rattaché au service des Ressources Humaines.



Aujourd'hui, notre société compte 800 salariés (dont 84% en situation de handicap) répartis sur le territoire national dans 4 sociétés multi établissements multi activités (services aux entreprises, bureautique, logistique industrielle, imprimerie, gestion des espaces verts, activités BTP, recherche & développement, informatique..).



Au cours des années, j'ai du anticiper, adapter les process, méthodologies de travail, anticiper, former afin de répondre aux exigences de croissance de l'entreprise, de l'évolution réglementaire et de l'exigence de qualité de l'entreprise.



Actuellement je suis également intégrée à l'équipe chargée du déploiement d'un nouveau outil de pointage et de gestion des temps e-temp tation.



