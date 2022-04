Franck BARACH

ETUDES:

Réponse appels d’offres, élaboration de plans d’exécution et de détails, coordinations entreprises, commande fournisseurs, validation et contrôle de coffrages, mise en place de plannings de fabrication et de livraison, validation des éléments, réalisation de relevés topographiques, réalisation de diagnostics d'accessibilité handicapé et énergétique, réalisation d’études thermiques RT Existant RT2005 et RT2012, réalisation de simulations thermodynamiques, conception de bâtiments économes, dimensionnement d’équipements CVC, maitrise d'œuvre en plomberie chauffage ventilation, rédaction de CCTP et réalisation de DPGF tout corps d'état, sécurité incendie, désamiantage.



GESTION DE PROJET:

Elaboration de plans de détails, démarchage entreprises et commerciaux, recherche nouveaux matériaux et nouveaux procédés de fabrication et de construction, analyse de postes de travail, suivi et conduite de chantier, sensibilisation des compagnons à des mises en œuvres spécifiques, anticipation des problèmes et des aléas de travaux.



LOGICIEL:

Climawin, Autocad, Bricscad, Visual TTH 2005 (FISA), Word, Excel, Power Point, Project, Pcmo, BT System, Cad Manager, Sketchup.



Mes compétences :

Audit

Conseil

Gestion de projet

Plomberie

Étude thermique

Ventilation

Chauffage

Conduite de chantier