Franck BARBIER

De formation technique et commerciale, je comptabilise à ce jour plus de 10 ans d'expérience dans le conseil et la relation client magasin (particulier et professionnel). j' ai pu développer mes aptitudes commerciales, notamment mon esprit d’équipe, ainsi que de nombreuses techniques de vente. Meilleur vendeur régional sur plusieurs items additionnels et qualitatifs, je reste soucieux de toujours répondre au mieux aux attentes des clients



Mes compétences :

Assurer le suivi clientèle

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion du sav

Fidelisation et satisfaction client

Travail en équipe

Commercialisation des produits techniques

Promouvoir les produits et services

Vente et conseil

Garantir l atteinte des objectifs de vente

Conseil