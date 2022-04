Franck BARBOSA

Madame , Monsieur

Je vous adresse ma candidature car je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur du bâtiment.

En effet c'est le domaine dans lequel j'ai souvent exercé et c'est ma formation initiale .

Cela-dit travailler dans un autre domaine ne me dérangerais pas .

Vingts sept années de travail pour la société Satelec m'ont permises d'acquérir de l'expérience et savoir faire que je souhaite mettre a votre profil.

En espérant que ma candidature retienne votre attention . Je suis a votre disposition pour toute information.

Je vous prie d'agréer , Madame , Monsieur l'expression de mes salutations distinguées . BARBOSA Franck