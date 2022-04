Franck BARBOTIN

L'imprimerie des hauts de Vilaine forte de 32 ans d'expérience, a aujourd'hui un effectif de 37 personnes, regroupant tous les métiers de la chaine graphique; pré-presse, infographie, impression, façonnage.

Nous travaillons en 3x8 , 100 % Offset H-UV avec séchage instantané sur le support , afin d'optimiser au maximum notre rapidité d'exécution et ainsi pouvoir réduire nos délais de livraison.

Nous imprimons des documents traditionnels tel que : catalogues, mailings, dépliants ..., notre force est reconnue, mais nous sommes également spécialisé dans la réalisation de produits complexes comme l'impression sur PVC, vynile, carton gris.., tout en conservant notre réactivité, la qualité et bien sur les coûts

N'hésitez pas à me contacter pour tous vos projets d'impression.