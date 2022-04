Antoine LOSTANLEN

Biochimiste de formation, je bénéficie de vingt ans d'expérience en Biologie dont cinq en tant que responsable de laboratoire.

J'ai eu l'occasion de prendre en charge la création et le développement d'un laboratoire.

J'ai constitué et encadré des équipes.

J'ai piloté l'organisation opérationnelle, la gestion matérielle des équipements mais également tout l'aspect administratif.

Je sais construire un budget, maîtriser les coûts de production tout en respectant les contraintes de délais, quantité et qualité, ainsi que les orientations stratégiques de l'Entreprise.

Par ailleurs, j'ai également assuré le relationnel avec mes clients internes et externes (français et étrangers).

J'ai été l'interlocuteur principal auprès des fournisseurs pour la négociation des achats et le suivi des commandes, mais aussi le coordinateur auprès de mes collègues de nombreuses actions inter-services (suivi métrologique, gestion des stocks, respect des consignes Hygiène et Sécurité...).



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Assurance qualité

Métrologie

Management d'équipe

Formation

Traçabilité

Management de projets

Communication

LIMS

Achats