Qui suis-je ?



Julie Lostanlen designer graphique digital & print freelance à Lost Graphic Design.

Spécialiste de la création d'identité visuelle pour les entreprises et les indépendants qui ont un impact positif sur la planète. Je suis actuellement basée en Bretagne et j'interviens dans toute la France et à l'étranger.



Du projet le plus simple à la direction artistique globale d’une marque, je cherche des réponses sur mesure pour vos projets. Mon objectif est de créer un univers impactant, moderne et dynamique.



Perfectionniste, je ne m’arrête que lorsque ma mission est amplement satisfaite.

Esprit d’équipe,confiance et bienveillance sont mes valeurs.

Je finirai par vous dire : « ensemble, il est toujours plus facile de réaliser l’irréalisable ».



Mes compétences :

Illustrator

Flash

After effect

Photoshop

Adobe première

Indesign CS5

Html5

Wordpress

CSS

Macromedia Dreamweaver