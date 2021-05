Stephane LAMOUR

Père de trois enfants adorables. J'ai joué pendant une quinzaine d'années au Rugby, principalement au Rugby Club Sablais. J'ai pris plaisir à faire de nombreuses saisons d'été au Marché Arago des Sables d'Olonne.



Aujourd'hui, je dirige une entreprise d'aménagement intérieur, cuisines, bains, mobilier dans lesquels nous parvenons depuis plus de 30 ans à construire votre environnement en respectant votre mode de vie, vos goûts et vos motivations.



Nous travaillons avec nos valeurs : Le Respect, La Sincérité, et La Passion.



Mes compétences :

Originalité

Passion

Cœur

Précision

Cuisine

Bains

Aménagement