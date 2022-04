Franck BARBRY

Après 20 ans en hyper sur différents postes et périmètres , j'ai rejoint l'équipe de déploiement de projets depuis mai 2009 sur différents projets en région et en France.

Ma fonction actuelle concilie tout ce qui me passionne: le commerce ,les produits du terroir , la logistique adaptée ,le bon sens et les rencontres avec des fournisseurs régionaux passionnés.

Je suis passionné par le sujet, les clients ont besoin de bons produits venant de nos terroirs ,

Ma présence ici est motivée par l'échange, la veille et l'information via les réseaux professionnels.



Mes compétences :

COMMERCE

E commerce

Efficacité opérationnelle

Environnement

Logistique

Marketing

Vente

E-commerce

Produits et fournisseurs régionaux