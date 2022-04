Franck BARRÉ

Analyse & Action est spécialisé dans l'accompagnement des Mobilités Professionnelles et des Mutations Économiques. Notre objectif est d'aider les salariés à franchir les étapes importantes de leur parcours professionnel et d'accompagner les Entreprises dans la mise en œuvre de dispositifs collectifs et individuels de mobilité professionnelle : Espaces Information Conseil, accompagnement des plans de départs volontaires, antennes emploi, gestion des mobilités internes et géographiques, accompagnement des départs en retraite et dispositifs de fin de carrière, gestion interne des compétences, outplacement individuel, bilan de compétence et bilan professionnel, coaching et Prévention des Risques PsychoSociaux.



Membre fondateur du réseau Transition & Territoires fédération structurée de 15 cabinets partenaires régionaux à taille humaine, Analyse & Action intervient quotidiennement sur l’ensemble du territoire national.

Sous la conduite d’un de ses chefs de projet expérimentés, interlocuteur unique de l’Entreprise, Analyse & action peut mobiliser plus de 200 bureaux de proximité partout en France et plus de 350 consultants expérimentés connaissant parfaitement les tissus économiques et institutionnels des territoires sur lesquels ils interviennent chaque jour.



Pour plus d'informations:

Franck BARRE

analyse-action-frb@wanadoo.fr

06.84.76.30.68

www.analyse-action.fr



Mes compétences :

Droit Social

Recrutement

Développement commercial

Gestion de projet

Pilotage d'activité

Management

Mobilité externe