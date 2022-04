Franck BARRE

FORMATEUR......................................................

Communicant avant tout je vous propose de mettre mes compétences à votre service pour vous faciliter vos démarches auprès d'un public. Positionnement de votre voix, gestes et postures, storytelling, gestion du stress... autant d'outils que je me propose de vous aider à maitriser pour vos allocutions au sein de votre entreprise ou lors de plénière.



GRAPHISTE ILLUSTRATEUR.............................

Besoin d'un graphiste, d'un illustrateur réactif et à votre écoute ? Je suis à votre service. Cerise sur le gâteau, je mets mes connaissances techniques à votre disposition pour toutes formations initiales ou complémentaires pour les logiciels : illustrator , photoshop ou et indesign.



https://www.facebook.com/Franck-Barré-174981072918553/?ref=bookmarks



Portfolio graphisme : https://www.behance.net/franckbarre



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Easy catalog

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Animation de formations

Accompagnement collectif

Formation professionnelle

Accompagnement individuel

Ingénierie de formation

Accompagnement de projet

Autonomie

Réactivité

Illustration