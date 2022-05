Martine HAYNES

Ma fonction et mes missions professionnelles me donnent l'opportunité de former, d'accompagner, d'amener les apprenants à s'approprier différentes techniques pédagogiques en lien avec les problématiques d'apprentissage des adultes et de construire une ou des ingénieries de formation répondant aux attentes des entreprises.



De plus, mes compétences professionnelles me permettent de répondre aux attentes et aux besoins en formation des organisations en termes de montée en compétences de leurs collaborateurs et de mise en oeuvre d'une démarche de sécurisation des parcours professionnels des salariés et de former les personnels (cadre et agent de maîtrise) sur des domaines comme la communication, la gestion d'équipe, la gestion de conflit...



Mes compétences :

Réactivité. Sens de l'écoute

Gestion de projets

Management d'équipe

Rigueur/réactivité

Management de projet

Sens de l'initiative et du relationnel

Réactivité

Rigueur

Autonomie