Franck BARTEL

Après 8 ans d'expérience en tant que Responsable de Marché CHD chez Bacardi Martini France, je suis devenu en Avril 2009, Directeur Régional Nord Est d'une équipe de 8 personnes. Je viens de passer Directeur réginal Paris IDF pour une équipe de 14 personnes.



Mon travail consiste dans le relaie, la mise en oeuvre et la coordination de la politique commerciale et marketing définie dans le cadre des objectifs commerciaux. J'optimise les activités de mon équipe de vente afin de développer les volumes, la visibilité des marques et la prescription



Engagé dans un objectif constant de la satisfaction clientèle, je m'assure de la performance, du comportement et de la motivation que mon équipe peut véhiculer.

Mes Missions:



- Encadrer et animer une équipe de 14 personnes

- Former, conseiller et faire évoluer les collaborateurs

- Etre de garant de la bonne mise en place de la politique commerciale de la société

- Etre garant de l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs dans le respect des budgets alloués

- Etre force de proposition avec les équipes sièges