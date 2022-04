Franck BEAUFUME

Je suis actuellement un directeur d'agence de + 7 utp avec 2 portefeuilles : un portefeuille de conseiller professionnel et un portefeuille de conseiller privé . Je gère une agence avec un chiffre d'affaire de 1,8 millions d'euros . Je dois développer l'activité commercial, lutter contre l'attribution et gérer le risque avec pour but de baisser le taux de débiteur .



Mes compétences :

challenger

Esprit d'équipe

Manageur

Négociateur