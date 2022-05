Sonia BEAUFUME

Je suis actuellement dans un établissement bancaire en tant que Directrice d'Agence, avec en gestion un portefeuille de clients "haut de gamme".

Mon métier regroupe deux secteurs: la banque et l'assurance.



Je suis à la recherche de nouveaux défis et souhaite découvrir une nouvelle culture d'entreprise afin de mettre mon dynamisme commercial et ma capacité à manager à son profit.



De nature sérieuse et travailleuse, je suis à l'écoute du client afin de le satisfaire pleinement et d'éviter l'attrition; en corélation avec la politique de l'entreprise et la conformité en vigueur.



Grâce à un esprit d'équipe et une bonne communication interne, ma devise est que "l'impossible devient possible!"



Mes compétences :

Commercial

Communication

Conseiller clientèle

Directeur d'agence

Gestion de portefeuille

Manager

Responsable Commercial

Ressources humaines