Engagé écologiquement, Toyota a été le premier constructeur à développer et commercialiser des véhicules hybrides.

A ce jour, toujours pionnier et leader, Toyota poursuit son avancée en matière de technologie hybride avec plus de 6 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde.



Unitairement ou pour une flotte, faire aujourd’hui le choix de l’hybride, c’est :



. Bénéficier d’une fiscalité avantageuse

. Profiter du Bonus CO2 en matière de tarification

. Diminuer vos coûts de détention

. Agir pour l’environnement (moins de CO2 et 0 émission de particules fines)

. Une expérience de conduite unique



Faire aujourd’hui le choix de l’hybride, c’est également anticiper l’évolution du parc automobile.



Je suis à votre disposition pour vous permettre de bien appréhender tous ces avantages, de découvrir nos 6 modèles hybrides et le reste de notre gamme business.



Bien cordialement,

Franck Beaune