Franck BECKER

L'ensemble de mes compétences me permet d'aborder toutes les facettes de votre projet informatique :



La gestion de projet et/ou la Maîtrise d'Ouvrage :



Du recueil des besoins auprès des utilisateurs, jusqu'à la livraison et la recette du projet (en passant par la rédaction du Cahier des Charges (CDC) , l'Organisation, planification, gestion des risques et des coûts, sont au coeur de mes compétences et aspirations.



La Maitrise d'Oeuvre :



Mes compétences me permettent également de rédiger votre CDC Technique, vos spécicifications détaillées, d'organiser et de gérer le développement de votre solution). Mais également de particieper au développement de tout ou partie de votre projet, via des outils que je maitrise depuis env.



le Développement :



15 ans d'expériences dans le développement de diverse applications WEB ou PC avec WINDEV, WINDEV Mobile, WEBDEV (versions 10 à 22). Mais aussi HTML, CSS, PHP.



NB : Ma mobilité est ponctuelle (Premier contact, recueil de besoins, réunions) voire une semaine sur 2, sur Bordeaux, Toulouse, Paris, et autre grand ville.. Basé sur Agen, suis disponible également en télétavail ..



NB2 : Je ne recherche que des missions freelance



Mes compétences :

Php/mysql

Windev

WinDev Mobile

AMOA

Ms project

Gestion de projets

AMOE

SQL

Webdev