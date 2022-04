Fred SOULARD

Après un projet pour la société DIM , Hanes, je suis actuellement à l' écoute du marché .



J'ai déjà eu l'occasion d'exercer la fonction d'analyste MOE , MOA au sein de l'entreprise ATOS qui est spécialisée dans la société de service, et ce pendant dix ans. Mon adaptabilité et mon autonomie sont par conséquent deux qualités dont je peux me prévaloir.



De plus, je totalise plusieurs années d'expérience dans les petites et grandes entreprises. J'ai acquis cette expérience qui a plusieurs activités. Mon parcours atteste donc d'une réelle connaissance dans les différents domaines.





Je peux aussi réaliser des maintenances évolutives, correctives, des tests unitaires, de non régression, d’intégration ,de recette métiers et étudier une solution GED ou GEIDE.



Mes secteurs d'activités sont multiples (Assurances, prévoyance/retraite, industrie automobile, petite et grande distribution..)



Mes compétences :

SQL

Oracle

Informatique

Microsoft Windows

Rational Rose

RPG

Oracle PL/SQL

Oracle 9i

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Merise Methodology

Mercury Quality Center

Mercury Interactive TestDirector

Mantis

Java

IBM OS/400

IBM AS400 Hardware

HPQC

DB2

COBOL

CMMi - Capability Maturity Model Integration

CL

FTP