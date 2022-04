Franck BEDU

Professionnels indépendants, disposant d'une compétence internationale dans la réalisation d'audits.



Vous souhaitez un état des lieux complet et précis de votre entreprise dans le domaine managérial, industriel et organisationnel... ACMG réalise vos audits sur mesure.



Vous souhaitez entreprendre une démarche pour la mise en place du Système de Management de la Qualité selon le référentiel ISO 9001/2008 et travailler sur l'évolution de la norme 9001/2015... ACMG vous accompagne durant sa mise en œuvre, son suivi et la valorisation de cet investissement sur les plans industriels, organisationnels, économiques et humains.



Vous désirez former et valoriser les ressources humaines – gage de votre valeur ajoutée – nous vous proposons des formations complètes réalisées dans le cadre d'une convention de formation.



Coordonnées:

www.a-c-m-g.com

info@a-c-m-g.com

téléphone : 06 37 94 53 01



Mes compétences :

Conseil

Lean manufacturing

Iso 9001

Amélioration continue

Coaching

Management

Satisfaction client

Audit