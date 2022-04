Franck BEGARD

> Cadre de la Fonction Publique depuis 1996



> Attaché Territorial



> Conseiller Territorial des Activités Physiques et Sportives



> Chef de Bassins de la Ville d'Argenteuil (Dép. 95, Centre Nautique, Centre Youri GAGARINE - 1996 à 2000 )



> Responsable du Pôle Animations Sportives de la Ville d'AULNAY SOUS BOIS ( Dép. 93, Direction des Sports - 2000 à 2008 )



> Directeur des Sports de la Ville d'EAUBONNE ( Dép. 95 - 2008 à 2015 )



> Directeur des Sports et de l'Education de la Ville d'EAUBONNE ( Dép. 95 - 2015 à ce jour )





..................................................................



> Intervenant/ Jury pour le CNFPT, CIG et l'INSEP



> Membre du GDS 95



> Ancien Athléte de Haut Niveau en Water Polo



Mes compétences :

Sports

Evénementiel

Collectivités Territoriales

Management

Communication

Sport de haut niveau

Education