Sandrine RUE

Après 12 années d'expérience dans le domaine de la communication publique et privée (et plus particulièrement dans la communication événementielle : création et gestion d'évents, relations publiques et presse...), je suis partie à l'étranger dans le but d'acquérir de nouvelles compétences linguistiques et managériales. Après avoir travaillé à Malte , mettre consacrée à des actions "humanitaires" (ONG pour le Tchad, voyage humanitaire à Mayotte, UNAPEI...) et aux problématiques des Français expatriés, c'est en Italie que j'ai trouvé de nouveaux challenges depuis un

an. Dynamique, rigoureuse et mobile, je recherche désormais un poste de communication dans un groupe international en France ou à l Étranger.



Mes compétences :

Ressources humaines

Strategie

Business development

Relations publiques

Organisation d'évènements

Management

Commercial

Négociation

Relations internationales

Juridique et fiscal

Communication

Conduite de projet