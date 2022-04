Guillaume GODET

10 ANS D’EXPERIENCE AU SERVICE D’ELUS (Maire / Parlementaire)



DIRIGER ET ANIMER LE TRAVAIL en EQUIPE :

Direction, pilotage et organisation du Cabinet, Relation avec l’administration

Responsabilité directe des services de la Communication, des Relations publiques et du Protocole

Suivi et collaboration au travail parlementaire (Thèmes principaux : Education, Culture)

Direction et engagement au sein de campagnes législatives, municipales...



DEVELOPPER LES RELATIONS CITOYENNES ET INSTITUTIONNELLES:

Conseils: identification, analyse des situations et préconisation de solutions aux élus.

Veille, saisine, suivi des dossiers en collaboration avec les services municipaux.

Gestion des relations institutionnelles (administrés, élus, services de l’Etat et Collectivités…)



INFORMER ET VALORISER

Définition stratégique et mise en œuvre de la communication institutionnelle

Relations Presse / Publiques

Gestion de crise





Diplômé en Histoire, Communication politique et publique, Science politique.