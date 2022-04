Karine MARIN

Adaptabilité face à la diversité et polyvalence.

Communication , achat, gestion financière, management, gestion de projets... j'ai travaillé avec et pour des Ministères, collectivités territoriales, diverses fondations, des associations, des personnes célèbres, des scientifiques médecins et professeurs éminents, des établissements scolaires, des laboratoires pharmaceutiques, des grandes entreprises, des PME et Start-up, des réseaux de professionnels, des éditeurs, des journalistes, etc.



Je suis également bénévole auprès de la Mission Locale de Paris, https://missionlocaledeparis.fr/ , pour aider des jeunes qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi, à la formation ou à l’autonomie.



Mes compétences :

Communication

Coordination

Management

Conduite du changement