Franck BEGUERY

Rentré dans le milieux automobile en 1999 comme vendeur véhicules d'occasions, la régularité de mes résultats ainsi que le sérieux dans mes affaires et auprès de mes clients m'a permis d'évoluer naturellement vers un poste de manager. Reconnu aujourd'hui comme un professionnel auprès de mes collaborateurs et de ma direction cela me permet d'effectuer un travail de qualité au quotidien et d'avoir un maximum d'autonomie sur la gestion du travail et la réalisation des objectifs volumes et financiers.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Maîtrise la vente à particuliers et marchands

Management des équipes commerciales

Gestion de la relation client

Gestion des stocks