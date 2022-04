Www.carreprod.fr



Carré Prod est spécialisé dans l’impression numérique grand format (sur tous supports) : théatralisation et animations vitrines, décoration de magasin, valorisation point de vente, signalétique, stands,panneaux, adhésifs, bâches, covering véhicule...

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets (choix des supports, des matières, optimisation des surfaces, création graphique adaptée). Nos méthodes et notre savoir faire nous permettent de vous accompagner de la prise de brief jusqu’à la pose sur site partout en France.



Franck BELLAMY 07 62 04 69 99

fb@carreprod.fr





Mes compétences :

Communication visuelle

Marketing

Publicité