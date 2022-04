Franck BENICHOU

Actuellement Directeur de magasin au sein de la société DEVRED à Montpellier, j’ai toujours cherché à me perfectionner en m’investissant un maximum dans ce métier et dans un domaine qui requiert la maîtrise de nombreuses compétences telles que l’adaptabilité, l’organisation, les compétences managériales, le sens des relations, la force de propositions implusée par des objectifs professionnels en constance progression.



Fort de cette pluridisciplinarité, j’ai toujours le désir de relever de nouveaux défis me permettant d’envisager de nouvelles perspectives de carrière mais également de mettre à profit l’expérience professionnelle que j’ai pu acquerir durant ces années notamment par la mise en place d’une politique commerciale en tenant compte du potentiel et de l’environnement de mon entreprise à travers l’élaboration de stratégies de développement commercial, en déterminant et en organisant des plans d’action, mais également en améliorant la productivité et les compétences des équipes dont j’ai la responsabilité tout en restant disponible et à leur écoute.