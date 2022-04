Franck BENICHOU

Titulaire du Master 246- Management de l'immobilier de Paris Dauphine et bénéficiant de 4 ans d'expériences en tant qu'Asset Manager chez Swisslife et Eurazeo (ANF immobilier), j'ai pu développer les compétences suivantes:



- Asset management immobilier, valorisation immobilière

- Etudes d'investissements, études de marché

- Pilotage de la commercialisation

- Expertise immobilière

- Gestion d'opérations de restructuration

- Arbitrages

- Reporting d'activité



Types d'actifs immobiliers : Bureau, Commerce, Résidentiel, Hôtel



Mes compétences :

Asset management

Investment management

Financial skills

Real estate