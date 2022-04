Franck BERAUD

Technicien reseau,j'interviens en clientele principalement sur des problemes technique sur le materiel de reprograhie ainsi que sur les differents problemes reseau(serveur,environnement reseau,installation).

De par mon experience j'ai acquis une certaine rigueur et organisation,mais aussi la gestion du parc client et le suivi des clients qui est primordiale.

dynamique,organisé,autonome,ayant un tres bon relationnel,sens du contact.

Je met toute mon experience et mes competences au service des clients pour pouvoir les satisfaires le mieux possible.