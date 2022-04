Franck BERG

Nesta est une société spécialisée dans la distribution de produits destinés aux métiers de la couverture et de l'étancheité.

Une structure qui compte aujourd'hui une 50aine de collaborateurs et 5 agences (Mundolsheim 67, Colmar 68, Phalsbourg 57, Nancy 54 et Bordeaux 33) ... Avec 3 grandes orientations commerciales :

* Un distributeur locale via les agences en place (matériel, matériaux avec un service local)

* Un grossiste reconnu nationalement pour le matériel et l'outillage (VPC, Export, ...)

* Une spécialisation dans les machines destinés au façonnage des métaux (Nesta Equipement)



A la Direction de cette entité, je m'efforce de faire grandir NESTA tout en préservant des fondations essentielles du type : Sens du client et des collaborateurs, intégrité, perpectives, ...



NESTA est répertorié dans la publication "L'excellence en Alsace" de Décembre 2015



Mes compétences :

Management commercial

Stratégie d'entreprise

Analyse financière

Gestion de la relation client

Direction de centre de profits

B to B

Négociation commerciale