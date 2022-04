Franck BERGÉ

Directeur Cuisson Expertise, formation en cuissons basse température et cuissons sous vide. Optimisation de process de production culinaire.

www.cuisson-expertise.fr



Plusieurs expériences réussies en ouvertures de cuisines centrales(Menton, Aurillac, pointe a Pitre....



Expertise en GPAO, PMS et achats.



Auto-entrepreneur, je réalise des formations et des expertises sur la mise en oeuvre des cuissons basse température et sous vide. Expert en définition de processus d'organisations associés aux nouvelles techniques de cuissons.



Mes compétences :

Formateur

gpao

expert

Ingénieur

logistique

restauration Collective