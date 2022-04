Franck BERNARDINI

Une carrière résolument tournée vers la fonction logistique et une bonne maîtrise de l’outil informatique, me conduisent tout naturellement à vous proposer mes services.



Mes 20 années d’expérience professionnelle, à des postes de Direction opérationnelle d’activité Logistique & Exploitation, me confèrent les compétences requises pour participer à la réussite de votre Entreprise.



Elles m’ont ainsi permis de mettre en œuvre mes capacités à organiser l’ensemble de la chaîne logistique, de négocier avec les partenaires extérieurs des montants d’achats et d’approvisionnements, d'organiser, de coordonner les actions de plusieurs services et de manager des équipes de 10 à 20 personnes.



J’ai acquis des connaissances approfondies dans les métiers de la logistique d’entrepôt et produits sensibles, de flux et de distribution, avec une logistique clients / fournisseurs, en garant de la rentabilité et de la qualité du service aux clients.



Mes compétences :

Logistique

Responsable logistique