Franck BERNAT

En poste de conseiller funéraire.

Ma carrière de militaire ma permis d'acquérir,des valeurs de respect élevé, d’intégrité, de responsabilité, qui me permet une maîtrise et les valeurs nécessaires à l'écoute des familles.



EXPÉRIENCES



ATRIUM IMMOBILIER S (Mars 2004 Juillet 2009)

Directeur

Création Agence Immobilier secteur Achat/Vente /Location.

Formations de 5 Commerciaux.

Création des outils de marketing tels que la publicité directe (mailing ou publipostage),

Le marketing téléphonique, les foires et les expositions, des manifestations à caractère événementiels, les journées portes ouvertes, action promotionnelles, sites internet

Aide au montage des dossiers de financement.

Rentrer en portefeuille des biens à vendre par protection directe, et tissu relationnel: Banques, Courtiers, Notaires, investisseurs, apporteur d’affaire.



LOGIEXS. (Septembre 2001 Janvier 2003)

Attaché Commercial

Achat/Vente



MAS PROVENCE. (Novembre 2000 Août 2001)

Attaché Commercial

Prospection partenaires : Agence immobilières, Notaires, Banques….Accueil et sélection de la clientèle lors du premier rendez vous: Vente de terrain constructible, élaborations de plans personnalisés (chiffrage et devis selon cahier des charges).Vente de Maison individuelle haut de gamme, 2 stage: Méthodes de vente maison individuelles (multiscore)



LOGIEXS (Juin 1998 Janvier 2000)

Conseiller Immobilier

Mise en place du secteur Vente/Achat (au préalable l’agence ne faisait que le service location) .Négocier Achat/Ventes de biens : Aide au montage des dossiers de financement.

Rentrer en portefeuille des biens à vendre par protection directe, et tissu relationnel: Banques, Courtiers, Notaires, investisseurs, apporteur d’affaire.



DUNES. (Avril 1996- Mai 1998) Création Agence matrimoniale

Gérant

Agent Privée de Recherche (création d’une agence privée de recherches Janvier 1997)

Agent de Protection Rapproché et Chauffeur d’Autorité

Chauffeur d’Autorité V-I-P (Mission Festival de Cannes

Agent de Protection Rapproché (Mission de protection Famille Saoudien)



UNION DES ASSURANCES DE PARIS (Juin 1994-Mars 1996)

Attaché Commercial

Effectuer la vente de contrats: Assurance Vie, Complément Retraites, Placements Boursiers Divers, Assurances Collectives (habitation, véhicules, mutuelles…)



Cedi Sécurité (Alarme N°1 Janvier 1994-Juin 1994)

Conseiller Commercial

Prospection direct Particulier/Entreprises : Vente de systèmes de protections, démonstrations à domicile.





Ministère de la Défense (Mai 1987-Janvier 1994)

Homme du Rang

Contrat de 7 ans Armée de terre, Parachutiste.

Médaille de bronze de la défense National avec agrafe (LE et MAE),

Témoignage de satisfaction 22.04.1991, Médaille de la libération 05.11.1991.

Médaille d’Outre-mer avec agrafe TCHAD 18.01.1993.agrafe Moyen-Orient 26.06.1991



Mes compétences :

animer

Convaincre

Ecoute

Ecoute active

Empathie

Enthousiasme

Fidélisation

Négocier

Prospecter

Structuration

synthetiser

Vendre