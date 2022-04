Franck BERQUER

Avec une expérience de près de 20 années dans l’Industrie et le Service aux entreprises, j’interviens depuis 15 ans, en assistance auprès des entreprises dans leur organisation opérationnelle et dans l’évolution stratégique et fonctionnelle de leur SI. Mes domaines d’expertise sont l'accompagnement à la transformation fonctionnelle, l'urbanisation des SI, la gouvernance de DSI et l’accompagnement au changement. Je participe à des projets de transformation de DSI, de déploiement de référentiels et de bonnes pratiques ainsi qu’à l’élaboration de Schéma Directeur de SI, depuis le diagnostic jusqu’à la mise en place des équipes opérationnelles et du démarrage en production.



Entreprendre pour une organisation agile et durable.



Mes compétences :

Gouvernance IT

Urbanisation SI

BPM

Togaf

Méthodes agiles

Lean

ITIL

CMMI

Scrum

Organisation

Coaching

Km

Sécurité des systèmes d'information