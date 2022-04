Décideurs d'entreprises , je vous propose de vous accompagner en qualité de DRH, afin de mettre en place , de moderniser ,de sécuriser et d'optimiser vos pratiques et votre politique RH .





Pour relever ces défis :

Un parcours RH opérationnel , fonctionnel et stratégique dans de grandes entreprises et PME /PMI

Une maitrise du secteur de la fonction publique

Une connaissance des secteurs de la distribution ,des services , de la logistique , de l'immobilier , du logement social ,de la recherche et de l'environnement

Une expertise en dialogue social, process RH et développement du capital humain



Franck BERTHAULT

FB RH CONSEIL

06.74.94.89.99



Mes compétences :

Fusions acquisitions

Accompagnement au changement

Relations sociales

Recrutement

GPEC

Audit

Formation

Gestion de projet

Management de transition

Process RH