Franck BERTHELOT

Formé par des entreprises toutes réputées pour leur excellence, acteurs majeurs des secteurs « Entertainment, du Food, et prêt à porter », mes responsabilités commerciales et mon parcours professionnel m’ont permis de travailler avec des interlocuteurs clés de la grande distribution, de la distribution spécialisée du secteur culturel .



Mes qualités :

- Adaptabilité, aisance relationnelle et esprit d'équipe.

- Autonomie, rigueur, persévérance, audace

- Croire aux valeurs humaines et professionnelles de mes équipes



Mes compétences :

Management d'équipes

Contrôle financier

Grande Distribution

Communication

Commercial

Leadership

Capacité à convaincre

Créativité

Sens du contact

Merchandising

Budgets

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Vente B2B

B TO R

Management

Relationnel clientèle

Prospections

Vente