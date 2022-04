Franck BERTRAND

Bonjour

De formation BTS électronique et automatisme industriel puis d'une maîtrise de manager industriel complétée par un master Q.H.S.E.

Je possède plus de trente années d'expériences en organisation et gestion de production ainsi qu'en maintenance de ligne de production automatisées et robotisées.

Je suis actuellement formateur référent Pilote de ligne de production BAC pro, formateur en Q.H.S.E. et en gestion de production. J'anime aussi des ateliers individuels pour BTS maintenance des systèmes et des formations continues en maintenance et en Q.H.S.E pour des entreprise en papeterie et cartonnerie.

Un poste de responsable pédagogique ou bien directeur d'une PME me conviendrais parfaitement.

Cordialement.