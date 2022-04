Franck BEYRET

De responsable de site à directeur d'agence, d'une PME au leader européen de l'environnement, j'ai pu m'encrichir durant 15 années de très nombreuses rencontres et compétences.



Pourquoi la création d'Innova Services ?

Pour innover et mettre à profit toutes ces années au service des personnes et de sites prestigieux.

De manière indépendante en, proposant des prestations durables, qualitatives et éco-responsables.

Tout en désirant participer à la création d'emploi et mener une politique sociale et managériale différente.



Qu'est-ce qu' Innova Services ?

Une équipe professionnelle, encadrée, formée et fidélisée présente au quotidien.

Un coeur de métier, le nettoyage auquel nous associons des services innovants.

Une seule et même volonté, portée par des engagements forts, satisfaire et renouveler la confiance de nos partenaires.



Mes compétences :

Nettoyage

Qualité

Création d'entreprise