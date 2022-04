Franck BIARD

Je suis éclairagiste depuis 1993.



Je fais tous types d'éclairages scéniques et je travaille avec une équipe performante de techniciens son et lumière.



Je m'adapte à toutes les demandes et tous types de lieux, même les plus insolites.





Voici quelques clients pour exemple :



Mairie de Fougères



Mairie de Laignelet



Mairie de Louvigné du Désert



Mairie de Rennes



Festival WASSA



Festival « Des Airs et des Arts »



Transmusicales à Louvigné du Désert



Trophées du Tourisme 2010



Demi finale Championnat de France de Twirling Baton



110°Anniversaire F.S.C.F. (Fédération Sportive et Culturelle de France)



50°Anniversaire M.F.R. (Maison Familiale Rurale) de Fougères



Défilés de mode



Société Générale Essonne



Théâtre avec la Cie « Théâtre de l'Ecluse »



Régie Générale Technique Centre Culturel Jovence



Carnaval de Granville (intérieur et extérieur)



Eclairages Inauguration du « 4Bis » à Rennes



Déco lumière Transmusicales



......



Mes compétences :

Evénementiel

Sonorisation

Spectacle

Spectacle vivant

Théâtre

Vente