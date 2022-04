Franck BICHOT

RESPONSABLE RELATIONS ACTIONNAIRES

LAFARGE - Direction financière



CONSULTANT (3 ans 1/2)

SEITOSEI - Communication stratégique et opérationnelle

• Etude / Conseil / Suivi de projets / Missions de consulting



CHEF DE PRODUIT JUNIOR (1 an)

BPB Placo – Marketing Outillage et Fixation

• Lancements de produits / Stratégie de merchandising / Négociations commerciales



CHARGE DE COMMUNICATION ACTIONNAIRES INDIVIDUELS (2 ans)

CNP Assurances

• Editions financières / Animation du Cercle des actionnaires / Gestion de la relation (BDD, numéro vert) / Evenementiel : assemblée générale et réunions d'actionnaires



ASSISTANT MARKETING (9 mois)

EADS Telecom - Service marketing solutions packagées

• Lancement européen d’une nouvelle solution Telecom



Mes compétences :

Communication

communication financière