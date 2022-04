Franck BILI

-Commercial mobile qualifié, capable de bâtir une relation de confiance avec les clients.

-Bonne capacité d'organisation, rigoureux, contact client aisé, capacité d'analyse afin de présenter aux clients des matériels qui correspondent à leur besoins.

-Bonne communication et capacités de négociation.



Mes compétences :

Compétitivité et sens commercial

Ouverture d'esprit à l'apprentissage de nouvelle t

Dynamique

Sens des responsabilités développé

Astucieux

Assertif

Organisation

Autonomie

Bonne connaissance et pratique informatique (word,