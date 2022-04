Franck BIROU

Dans le cadre de ma mission, ma passion est le développement et la mise en place de procédures de gestion grâce à la création d’outils de suivi Excel, pour utilisateurs multiples, dans le cadre de la philosophie du « poka yoké » (démarche japonaise visant à prévenir les erreurs) et l’intégration de contrôles automatiques.



Outre la fiabilité des résultats, l’objectif recherché est la rapidité d’exécution des différents tableaux de bord, en privilégiant l’intégration entre eux, et en limitant au maximum la redondance de saisies.



Mes principales qualités sont : la fiabilité, l’esprit de synthèse, le sens des priorités, le relationnel, la confidentialité, la recherche permanente d’optimisation, la compétence en Excel.