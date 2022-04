Franck BISOR

Conseil et Construction de la Formation et de la Prévention - CCFP

Organisme de formation, nous assurons nous-même la grande majorité des prestations proposée mais nous sommes de plus un cabinet de courtage en formation professionnelle.

En effet CCFP travaille aussi en réseau avec d'autres organismes spécialistes de leurs domaines respectifs, dont l'AEPS, et recueille et transmet à ses client leurs offres.

Ainsi donc vous bénéficiez d'un éventail élargi de formations et d'un interlocuteur unique pour traiter vos demandes.

Notre ambition est d' apporter notre concours à la réalisation de vos projets dans nos domaines de prédilection :

Secourisme

Prévention incendie

Prévention des risques en entreprise

Habilitation électrique

CACES

Management / RH

Bilans de compétences / Outplacement / Aide à la mise en place du Plan de Sauvegarde de l'Emploi



Cette liste n'est pas exhaustive, CCFP se veut polyvalent et quelles que soient vos demandes nous essaierons d'y répondre



