Franck BLANCHARD

- création et pilotage de plan de communication

- management d'équipe, détermination et répartition des objectifs, contrôle des résultats et proposition d'orientation d'actions

- gestion de budget

- travail en transversal

- très bonne connaissance des outils bureautiques (word, excel, powerpoint, paint shop pro)

- pratique accrue des outils d'enquête en ligne et de traitement des données (Interview, Eurekâ

- animation d'espaces internes sur poste de travail de type intranet

- solides connaissances des techniques de communication et de la méthodologie de conduite de projet, ainsi qu’une bonne maîtrise de la technicité et des processus du domaine de la communication

- Capacités rédactionnelles, aptitude à s’exprimer en public, sens de l’écoute, aisance relationnelle, esprit d’analyse et de synthèse, force de propositions

- solide expérience dans l'organisation d'évènementiel interne avec utilisation de nombreux types de médias différents