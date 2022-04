Franck BLANPAIN

Actuellement responsable de la partie administrative de la gestion des interventions préventives et correctives au sein d’une unité opérationnelle de la Marine nationale, je suis titulaire d’un Certificat Supérieur de Logistique.

Ma formation en électrotechnique (Titre de niveau III) me permet d’aborder de manière globale les sujets qui me sont présentés afin de résoudre de façon pérenne les incidents tant en terme de fonctionnement que de fiabilité. Dynamique, pro-actif et respectueux des délais impartis, j’ai à cœur de remplir les missions qui me sont confiées



Mes compétences :

Gestion de personnel

Planification des travaux

Maîtrise des Outils informatiques

Pack Office

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop